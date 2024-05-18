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Реставрации

Фасады Строгановского дворца отреставрируют за 360 миллионов рублей

Ремонт фасадов федерального памятника не проводился 21 год со времен празднования 300-летия Петербурга. Стоимость работ на фасадах по Невскому проспекту и набережной реки Мойки составляет 188 млн рублей, а дворового фасада — 175 млн рублей.

konstantinks / Shutterstock.com

«Соответствующие заявки о выделении необходимых средств направлены в министерство культуры РФ. После выделения необходимого финансирования будут незамедлительно проведены соответствующие конкурсные процедуры и начаты реставрационные работы», — цитирует заместителя генерального директора Русского музея по комплексной реконструкции и капитальному ремонту Владимира Баженова «Деловой Петербург».

Строгановский дворец передали Русскому музею в 1990 годом в неудовлетворительном состоянии. До 2022 года в нём было отреставрировано 17 экспозиционных залов на I и II этажах (общая площадь — 1,3 тыс. м2), живописный плафон Джузеппе Валериани, выставочное пространство с понижением уровня пола до исторической отметки.

Недавно мы писали о том, что реставрацию Апраксина двора отложили. Причиной переноса восстановления старейшего рынка Петербурга стали разногласия застройщика с другим крупным девелопером.

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