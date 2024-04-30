Реставрация Петербургской академии наук начнется в 2025 году

«Подготовка документации по обследованию и реставрации здания - длительный процесс. Думаю, в следующем году, то есть в течение одного года, мы с этим разберемся», — заявил ТАСС председатель петербургского отделения РАН Андрей Рудской. На него потребуется около 100 млн рублей. На следующем этапе можно будет начинать второй этап — саму комплексную реставрацию.

Рудской добавил, что текущее состояние здания оставляет желать лучшего и уже приобрело «хронический проблемный характер». Комплекс академии на Васильевском острове признан объектом культурного наследия федерального значения, образует ансамбль с Кунсткамерой и Двенадцатью коллегиями.В начале XIX века архитектор Лукини построил большой музейный флигель, который окружает внутренний двор комплекса. На парадной лестнице здания находится мозаичное панно «Полтавская баталия», выполненное Ломоносовым. Снаружи также установлен памятник Ломоносову, а рядом — сквер.

Недавно мы рассказывали о том, что Театр имени Ленсовета закроется на капитальный ремонт. Там обновят большой зрительский зал, а также проведут другие работы.