Театр имени Ленсовета закроется на капитальный ремонт

«Сейчас делаем проект капитального ремонта. Полагаю, что это случится не раньше, чем через два-три года, но мы начали готовиться к этому заранее. На 90-й юбилей театра губернатор Петербурга Александр Беглов вручил нам сертификат на 90 миллионов рублей. Эти деньги мы планируем потратить на закупку дополнительного звукового и светового оборудования. Когда наш театр встанет на ремонт, нам придется работать на других площадках. Чтобы полноценно показывать технически сложные спектакли, нам необходима дополнительная аппаратура», – рассказал «Петербургскому дневнику» директор театра Валерий Градковский.

Он также рассказал, что во время проведения работ, театру придется временно переехать на другие площадки. Чтобы полноценно показывать технически сложные спектакли, необходима будет дополнительная аппаратура.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершают реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова. Уже убрали строительные леса в Малом зале Глазунова. Там восстанавливали гипсовые украшения на стенах, деревянные балконы и живопись на потолочных плафонах. После всех работ интерьеры здания предстанут перед зрителями такими же, какими они были для современников в конце XIX века.