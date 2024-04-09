В Петербурге завершают реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова

«За последние 3 года команда более чем из 500 специалистов в составе строителей, архитекторов, реставраторов и историков провела огромную работу, чтобы вернуть консерватории исторический облик. В результате мы увидим интерьеры здания такими же, какими они были для современников в конце XIX века. На стенах и внутреннем своде консерватории специалисты отреставрировали более 300 кв. м лепного декора, 170 м квадратных деревянных балюстрад», — рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин добавил, что реставрация Домовая церковь консерватории стала самым уникальным участком. Там воссоздали живопись конца XIX века, которая долгое время была скрыта под слоем краски. Также реставраторы восстановили светлую окраску Парадной лестницы: они расчистили более 45 ступеней и устранили сколы.

Первый этап реставрации консерватории завершили в 2023 году, а первый концерт в воссозданном зале планируют провести уже в этом году.