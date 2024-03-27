На Невском проспекте собираются отреставрировать 85 фасадов и 62 крыши за четыре года

По поручению Губернатора Александра Беглова в 2024 году начали реализацию адресной программы по ремонту и реставрации фасадов и крыш на Невском проспекте. Приводить в порядок здания начнут преимущественно на Старо-Невском проспекте.

Программа рассчитана до 2027 года. За это время планируется обновить 85 зданий, 13 из которых — объекты культурного наследия, а также 62 крыши. В этом году собираются отремонтировать более 40 фасадов и 30 кровель.

Первые 10 объектов:

Невский проспект, 3;

Невский проспект, 11/2;

Невский проспект, 53;

Пушкинская улица, 2/79;

Владимирский проспект, 1/47;

Малая Садовая улица, 3/54;

Невский проспект, 63;

Пушкинская улица, 1/77;

Невский проспект, 18;

Невский проспект, 29-31.

«Облик Невского проспекта требует особенно бережного подхода и знания исторических материалов, поэтому Жилищный комитет будет действовать в тесном контакте с КГИОП и Комитетом по градостроительству и архитектуре», — отметил Беглов.

Всего на программу выделили 2,5 млрд рублей. Она приурочена к 80-летию возвращения исторического названия Невскому проспекту Петербурга.