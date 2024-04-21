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Реставрации

В Кронштадте восстановят батарею Паукера

В настоящее время площадку арендует автобусный перевозчик «Третий парк». Сейчас компания ищет соинвестора, который вложится в проект. Необходимую сумма для восстановления оценивают в 300 млн рублей.

фото: пресс-служба Музея истории Кронштадта и Центром подводных исследований Русского географического общества

АО «Третий парк» заключил соглашение с Музеем истории Кронштадта и Центром подводных исследований Русского географического общества еще в 2017 году. По договору он должен вложить в восстановление форта в Кронштадте 490 млн рублей, иначе территория будет изъята. 

«Это была уникальная поднимающаяся платформа, на которой стояло орудие и стреляло. Мы тоже хотим, чтобы оно стреляло охолощенным выстрелом», — цитирует директора по реконструкции Форта «Константин» Арсения Мухина «Ъ-СПб». Он также добавил, что уже разработана проектная документация и инженерная конструкция батареи. В настоящее время ведутся работа по восстановлению орудий.

Недавно мы писали о том, что сроки завершения реставрации фасадов Петропавловской крепости могут перенести. Сейчас ведут работу на фасадах, которые выходят на Неву: на Иоанновском равелине, Государевом, Нарышкином и Трубецком бастионах.

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