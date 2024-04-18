Сроки завершения реставрации фасадов Петропавловской крепости могут перенести

Сейчас реставраторы очищают биопоражения и приводят в порядок гранитные блоки. Также ведут восстановление металлических скоб и пиронов, с помощью которых блоки крепятся к кирпичной кладке.

«Удивительно то, что многие из этих крепежей находятся в хорошем состоянии, хоть и ни разу не менялись с конца XVIII века. Такое высокое качество металла! Поэтому в большинстве случаев старые скобы не меняют, а только очищают методом сухой воздушной струйно-вихревой абразивной очистки. Сильно разрушенные крепления заменяют на новые или ремонтируют. Важно отметить, что ситуация на объектах разная, разная степень разрушения и подвижки гранитных блоков. Это во многом зависит от конструктивных особенностей фортификационных сооружений», — рассказал генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов для «Петербургского дневника».

По его словам, меньше всего повреждений на фасаде Екатерининской куртины. Все из-за того, что она покрыта металлической кровлей, и вода не попадала на кирпичную кладку. На этом участке демонтаж блоков и реставрация кладки не потребовались, уже сейчас реставрация тут на финишном этапе.

А вот на Государевом и Нарышкином бастионе разрушений больше. Уже ведут разбор гранитной облицовки стены и брустверов, убирают смещенные гранитные блоки. Для этого используют мини-кран, чтобы перетащить блоки, которые весят от полутонны до трех тонн.

На Иоанновском равелине реставраторы понадобилось укрепление фундаментов стены из-за того, что под угловой частью равелина не оказалось фундамента.

Планируют также отреставрировать фасад Трубецкого бастиона. В этой части крепости помимо работ по гранитной облицовке, требуется провести противоаварийные работы по укреплению кирпичной стены. Проект на выполнение этих мероприятий уже разработан и будет реализован в ближайшее время.

«Также нельзя гарантировать, что мы не столкнемся с новыми проблемами, потому что при такой масштабной и сложной реставрации все заранее предусмотреть невозможно, многое выявляется и определяется уже непосредственно в ходе работ. Завершение реставрации фасадов намечено на декабрь 2024 года, но, скорее всего, нам придется продлить сроки в связи с вышеизложенными проблемами», —добавил Кириллов.