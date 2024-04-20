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Реставрации

В Петербурге отложили ремонт набережной Обводного канала на неопределенный срок

Речь идет о строительно–монтажных работах по капремонту от протоки Французский ковш до Атаманского моста протяженностью 715 м за 1,9 млрд рублей.

Aleksandr Oborotov/shutterstock

Все дело в споре подрядчиков. В январе победителем тендера на ремонт было признано ООО «Стройблоктехнология». С этой компанией «Мостотрест» подписал контракт. Но второй участник конкурса «Возрождение» в январе же оспорило в арбитраже итоги. Подрядчик все же приступил к работам: статус контракта в единой информационной системе «Закупки» указан как «исполнение». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Тогда петербургская стройкомпания попросила суд заменить запрет заключения госконтракта на приостановку его исполнения, что было сделано арбитражем в конце марта. Это ограничение действует до вступления в силу решения суда по спору.

Вчера мы писали о том, что Ботанический сад Петра Великого собираются реконструировать. Сразу 27 построек 1825–1907 годов строительства ждет капитальный ремонт и приспособление к современному использованию.

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