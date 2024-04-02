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Реставрации

Ботанический сад СПбГУ хотят переделать в общественное пространство

Новый проект реновации, реставрации и приспособления для современного использования представили в КГИОП. Как сильно изменится пространство — пока не ясно, но некоторые редкие растения собираются пересаживать на новые места, а малоценные виды — снесут.

Shutterstock.com (Mantas Volungevicius)

Новый проект реновации ботанического сада Санкт–Петербургского государственного университета подготовили в Петербурге. Акт историко–культурной экспертизы проекта ремонта, реставрации и приспособления для современного использования пространства обнародован на сайте КГИОП.

Некоторые из задумок, которые предложили в предыдущем проекте, сохранили, но и добавили новых. Однако, в акте экспертизы проектные решения описаны в общих чертах без конкретики, пишет «Деловой Петербург».

«В основу проектных решений по ремонту территории сада положена существующая объемно–пространственная композиция и планировочная структура — произрастающие в составе коллекций деревья и кустарники, декоративные древесно–кустарниковые насаждения, участки экспозиций и газоны, дорожно-тропиночная сеть в сочетании с комплексом зданий и сооружений (оранжерей, грота, мостика, каскада)», — сказано в материалах экспертизы.

При этом планирую, что некоторые ценные виды растений пересадят, а малоценные — снесут. Есть вероятность, что это коснется не только открытого грунта, но и оранжерей.

В ботаническом саду также есть башня Глазенапа (бывшая обсерватория), павильон для астрономических наблюдений, грот и еще несколько сооружений. Их собираются отреставрировать. А внешний облик пальмовой оранжереи изменят «для лучшей интеграции в историческую среду». В частности, там будут менять остекление.

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