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Реставрации

Ржевскую площадь откроют в июле

В центре установят монумент в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Сейчас там продолжают ремонтные работы.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района

На данный момент же открыто круговое движение для автомобилей, с учётом пожеланий жителей намечены все пешеходные связи. В центре площади готовится место под установку памятного монумента в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Как только на улице установится положительная температура, тротуары и проезжую часть заасфальтируют. Также начнутся работы по благоустройству: устройство газона, высадка деревьев и кустарников», — сказано в сообщении пресс-службы Красногвардейского района.

Недавно мы рассказывали о том, что фасады зданий Смольного собора, Главного штаба, Преображенского собора начнут реставрировать в втором квартале 2024 года. Оперативную адресную программу производства работ утвердили в ГАТИ.

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