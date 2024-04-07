Ржевскую площадь откроют в июле

В центре установят монумент в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Сейчас там продолжают ремонтные работы.
На данный момент же открыто круговое движение для автомобилей, с учётом пожеланий жителей намечены все пешеходные связи. В центре площади готовится место под установку памятного монумента в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
«Как только на улице установится положительная температура, тротуары и проезжую часть заасфальтируют. Также начнутся работы по благоустройству: устройство газона, высадка деревьев и кустарников», — сказано в сообщении пресс-службы Красногвардейского района.
Недавно мы рассказывали о том, что фасады зданий Смольного собора, Главного штаба, Преображенского собора начнут реставрировать в втором квартале 2024 года. Оперативную адресную программу производства работ утвердили в ГАТИ.
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