Ржевскую площадь откроют в июле

На данный момент же открыто круговое движение для автомобилей, с учётом пожеланий жителей намечены все пешеходные связи. В центре площади готовится место под установку памятного монумента в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Как только на улице установится положительная температура, тротуары и проезжую часть заасфальтируют. Также начнутся работы по благоустройству: устройство газона, высадка деревьев и кустарников», — сказано в сообщении пресс-службы Красногвардейского района.

Недавно мы рассказывали о том, что фасады зданий Смольного собора, Главного штаба, Преображенского собора начнут реставрировать в втором квартале 2024 года. Оперативную адресную программу производства работ утвердили в ГАТИ.