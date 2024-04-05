Фасады зданий Смольного собора, Главного штаба, Преображенского собора начнут реставрировать в втором квартале 2024 года

Больше всего работ планируют провести по реставрации фасадов зданий, многие из которых — памятники архитектуры и истории. В частности, в список входят Смольный собор, Преображенский собор, здание Главного штаба, дом Бутурлиной на улице Чайковского, дом Бадаева на улице Восстания, дом Бажанова на улице Марата.

Кроме того, на 888 объектах Петербурга будут проводить благоустройство территории. Готовятся к началу работ на пляжах «Ласковый» и «Дюны» в Курортном районе.

Напомним, на Невском проспекте собираются отреставрировать 85 фасадов и 62 крыши за четыре года. Программа рассчитана до 2027 года. В первый год планируется привести в порядок более 40 фасадов и 30 кровель.