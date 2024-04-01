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Реставрации

Вторую площадку Музыкального театра имени Шаляпина на Английской набережной откроют после реставрации в декабре

Сейчас на концертной площадке восстанавливают роспись и позолоту на потолке, на финальной стадии находятся кровельные работы и покраска фасадов, строители воссоздают гримерки и кабинеты для сотрудников Мюзик-Холла.

Пресс-служба комитета по культуре Петербурга

Вторую сцену Музыкального театра имени Шаляпина на Английской набережной, 65 реставрируют. Отрыть ее собираются в декабре 2024 года, рассказали в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Напомним, с 2016 года здание находится под управлением ГАУК «Музыкальный театр» (бывший Мюзик-холл). Здесь собираются сделать новое открытое культурное пространство — Концертный зал на Английской набережной. Ранее комитет по культуре показывал, как проходит реставрация интерьеров будущего Концертного зала на Английской набережной.

Пресс-служба комитета по культуре Петербурга
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