Вторую площадку Музыкального театра имени Шаляпина на Английской набережной откроют после реставрации в декабре

Вторую сцену Музыкального театра имени Шаляпина на Английской набережной, 65 реставрируют. Отрыть ее собираются в декабре 2024 года, рассказали в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Напомним, с 2016 года здание находится под управлением ГАУК «Музыкальный театр» (бывший Мюзик-холл). Здесь собираются сделать новое открытое культурное пространство — Концертный зал на Английской набережной. Ранее комитет по культуре показывал, как проходит реставрация интерьеров будущего Концертного зала на Английской набережной.