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Реставрации

Комитет по культуре показал, как проходит реставрация зданий Музыкального театра имени Шаляпина

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Ремонт Концертного зала на Английской набережной планируется завершить в конце 2024 года. Сейчас специалисты усиливают перекрытия и потолок.

По заявлению Комитета по культуре реставрация зданий Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина «идет полным ходом». Большой и сложный объем работ приходится на реставрацию предметов интерьера старинного здания. Уже восстановлена копия картины Рубенса «Снятие с креста» XIX века (оригинал картины хранится в Государственном Эрмитаже).

В пресс-службе отмечают, что важная часть реставрации – сохранение декора: мозаик, колонн, пилястр из мрамора, исторических дубовых дверей. Сейчас отреставрировано 13 уникальных английских витражей, ведутся работы по восстановлению оставшихся двух. Все работы планируют закончить в декабре следующего года.

На днях в Петербург после реставрации вернулся витраж начала XX века. В середине следующего года этот витраж войдет в новую, обновленную экспозицию как пример сохранения витражного наследия.

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