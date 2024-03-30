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Реставрации

До конца года в Петербурге восстановят 21 фонтан

Сейчас у многих из этих сооружений полностью отсутствует рабочее оборудование. Первым отреставрируют комплекс Румянцевского сада, который являются частью объекта культурного наследия федерального значения. 

Фото: пресс-служба Смольного

В ближайшее время специалисты приступят к ремонту четырёх фонтанов, расположенных на Лесном проспекте, 61, проспекте Стачек, 160, Моховой улице, 26, и набережной реки Фонтанки, 160. Работы планируют закончить к осени. «За последние годы мы выполнили большой объём работ по программе восстановления и развития фонтанного фонда — от исторических ансамблей и крупных водных сооружений до дворовых фонтанов. По своему масштабу и технической сложности восстановительные работы порой сопоставимы со строительством новых объектов», — цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

В течение последних 5 лет в Петербурге реконструировано 35 фонтанных комплексов, капитально отремонтировано ещё восемь. В числе наиболее крупных восстановленных сооружений — фонтаны в Московском парке Победы, на площади перед Российской национальной библиотекой, в саду Сан-Галли и в Любашинском саду.

Вчера мы рассказывали о том, что отреставрированные скульптуры с Московских триумфальных ворот планируют вернуть в мае. Всего будут монтировать 30 фигур крылатых гениев и восемь акротериев — архитектурных элементов в виде доспехов, щитов, копий, флагов и штандартов.

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