Отреставрированные скульптуры с Московских триумфальных ворот планируют вернуть в мае

«Начать монтаж акротериев мы планируем в мае. Затем работа продолжится в начале лета, к этому моменту мы как раз приступим к монтажу крылатых гениев и литер», — рассказала заместитель генерального директора реставрационной мастерской «Наследие» Христина Шумилова для «Петербургского дневника».

После того, как завершат реставрацию деталей, начнется сборка каркаса скульптур. Затем все элементы перевезут к Московским воротам, и уже там их будут поднимать и устанавливать на памятник. Отмечается, что сами триумфальные ворота также приводят в порядок: там проходят работы по расчистке и грунтовке. После окончания реставрации в планах благоустроить территорию вокруг Московских ворот. Работы на памятнике планируют завершить осенью 2024 года.

Реставрировать Московские триумфальные ворота начали в феврале 2023 года. Представители КГИОП отметили, что памятник «находится в условиях постоянных вибраций в результате интенсивного движения транспорта и подвергается агрессивному воздействию окружающей среды». На все реставрационные работы собирались потратить 332,5 млн рублей.