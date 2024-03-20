Несколько зданий киностудии «Ленфильм» признали памятниками регионального значения

В КГИОП включили «Комплекс построек киностудии «Ленфильм» (бывшие жилые и общественные здания Александрова)» в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Сюда вошли сразу несколько построек: «Главное здание киностудии «Ленфильм (с садом)» (Каменноостровский пр., 10, лит. А (А5, А6, А7, 8, А9, АН)), «Здание театра и ресторана в саду «Аквариум» (Каменноостровский пр., 10, лит. А (А2, A3, А4, А14, А15, А16, А17)), «Доходный дом» (Каменноостровский пр., 10), «Доходный дом с дворовыми флигелями» (Каменноостровский пр., 12), «Здание Петербургского центрального рынка» (Каменноостровский пр., д. 10, лит. В, В1), «Ограда» (Каменноостровский пр., между домами № 10 и № 12).

В начале 1880-х годов два участка на Каменноостровском проспекте выкупил купец Георгий Александров. Он решил организовать на территории своих владений комплекс с общедоступными развлечениями. В 1886 году здесь появился «увеселительный сад», в котором был устроен большой аквариум. Его стали использоваться для проведения концертов и выступлений.

Позже в центре участка построили концертный зал, к которому в 1892 году добавили объем ресторана с зимним садом. А 4 мая 1896 года в «Аквариуме» состоялся первый в России киносеанс — программа фильмов братьев Люмьер.

После смерти купца участок унаследовали его сыновья, которые заказали перестройку концертного зала под «Ice palace» — первое в России здание для искусственного ледяного катка.

История появления киностудии началась в 1952 году, проект перестройки готовил коллектив ленинградского филиала «Гипрокино», главным архитектором проекта был Георгий Петров.

«Главный фасад нового здания эффектно решен с использованием ордерных форм, характерных для «сталинского неоклассицизма». Лицевые фасады оштукатурены, окрашены, декорированы штукатурными элементами», — рассказали в КГИОП.

За всю историю «Ленфильма» здесь сняли около полутора тысяч фильмов, в том числе вошедших в золотой фонд отечественного кино: «Дама с собачкой», «Человек-амфибия», «Полосатый рейс» и многие другие.

Сейчас в главном здании киностудии работает киноцентр «Ленфильм» — общественно-культурное пространство с кафе, кинозалом и музеем, посвященном истории российского кинематографа и самой студии.