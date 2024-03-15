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Реставрации

В Ленобласти отреставрируют усадьбу Рериха

Кроме того, планируется начать проектирование ещё трёх объектов усадебного комплекса: одного каменного и двух деревянных амбаров, включая один, пострадавший от пожара, с последующим приспособлением под музейное использование.

Реставрационный ремонт фасадов Усадебного дома художника Николая Рериха в Изваре проведут до октября этого года. «Начнем проектирование ещё 3 объектов усадебного комплекса: одного каменного и двух деревянных амбаров (в том числе горевшего) с приспособлением под музейное использование. Потом отдельно расскажу о подготовке к юбилейным событиям», — написал в своих социальных сетях зампредседателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Пять объектов культурного наследия из усадьбы Николая Рериха в Изваре были включены в программы комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

На этой неделе мы рассказывали о том, что дачу Крючкова в Репине собираются пересобрать. Здание на Приморском шоссе, 394к6, которое признано памятником регионального значения, разберут и заново соберут. Все из-за аварийного состояния деревянного дома.

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