Дачу Крючкова в Репине собираются пересобрать

Здание в 2019 году признали памятником регионального значения. Оно также известно под названием дача Ридингеров. Этой семье принадлежал участок с 1880-х годов. Однако в реестре региональных памятников здание значится как дача Крючкова, который владел территорией в 1894 году. Само здание возвели в 1870–1880 годах. С августа 2022 года новым владельцем дачи выступает Геннадий Костерин.

Проектом восстановления дачи Крючкова занимается компания «М. Г. прайват реконстракшн». Предполагается «реставрация конструкций сруба методом переборки конструкций с маркировкой всех элементов и деталей памятника». В планах локально заменить детали и провести протезирование конструкций сруба, пишет «Канонер».

Причиной переборки дома стало его аварийное состояние, в документации говорится, что «общее состояние дома оценивалось как неудовлетворительное, в восточной части, где долгое время нет крыши и почти полностью разрушены значительные фрагменты прогнивших несущих конструкций, — аварийное и частично руинированное».