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Реставрации

Бывший петербургский хлебозавод «Арнаут» перепрофилируют в бизнес-центр

Заброшенное здание на проспекте Чернышевского, 14/59, лит. А хотят отреставрировать и открыть там офисы и ресторан. Проект реконструкции исторического здания сейчас находится на согласовании в Смольном.

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Реконструкцию объекта предполагается провести в его исторических габаритах с сохранением облика фасадов. Первый и третий этажи здания отдадут под офисы, на втором откроют ресторан. Мансардный этаж будет использоваться в качестве переговорной. Об этом сообщает «Деловой Петербург.

По данным Росреестра, площадь здания составляет 2124,2 м2, оно не является объектом культурного наследия. Эксперты также отмечают, что предлагаемые планировки не соответствуют обычным классическим офисам и скорее подходят под коворкинг.

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