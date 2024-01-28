Львы с причала Дворцового моста уехали на реставрацию

«Львы с Адмиралтейской набережной были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую для ликвидации последствий актов вандализма», — рассказали представители музея изданию «Фонтанка».

Львы сделаны из металлических листов, которые прогибаются и трескаются при нагрузках. Основные повреждения скульптуры получают, когда люди садятся на них верхом. При этом стоит отметить, что в последний раз львы были на реставрации в 2022 году.

Львы с Дворцовой пристани — копии флорентийских скульптур, которые установили в 1832 году по указанию императора Николая I. Они были изготовлены на петербургском Александровском чугунолитейном заводе.

Недавно мы рассказывали о том, что в Петербурге отреставрируют «Витаминную аптеку» на 12-й линии Васильевского острова.