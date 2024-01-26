В Петербурге отреставрируют «Витаминную аптеку» на 12-й линии Васильевского острова

Реставрацией особняка Эдуарда Бремме на 12-й линии Васильевского острова занимается девелопер AAG. Это здание также было известно в годы блокады Ленинграда как «витаминная аптека».

История объекта культурного наследия началась в конце XIX века, когда Эдуард, Роберт и Вильгельм Бремме основали на этом месте единственную в Петербурге фабрику эфирных масел, эссенций и красок «Братья Бремме». Деревянный особняк с мезонином перестраивали по проекту архитектора Карповича, а позже он стал административной частью предприятия. После событий 1917 года предприятие и особняк национализировали, а пути самих братьев разошлись.

Во время блокады Ленинграда бывший особняк стал центром выдачи ленинградцам витаминных пайков. Тогда особняк в народе прозвали «витаминной аптекой». Витаминные настойки и дрожжи изготавливали на Ленинградском витаминном заводе №1, после чего они поступали на 12-ю линию В.О. — непосредственно в аптеку.

Сейчас на стройке усиливают фундамент, параллельно ведут работы по переборке сруба, выделения и маркировке тех элементов, которые можно отреставрировать и заново применить на тех же местах, где они исторически располагались. Завершить основную часть реставрации планируют к 3 сентября 2024 года. Девелопер AAG собирается включить памятник модерна особняк Бремме в архитектурный ансамбль проекта AMO.