Копию атланта с фасада Екатерининского дворца передали «Царскому Селу»

Реставраторы передали в дар музею-заповеднику «Царское Село» точную копию атланта с фасада Екатерининского дворца. И к этому событию привела неожиданная и случайная находка.

В 2020 году проходила реставрация в Александровском дворце. Специалисты обнаружили голову атланта времен Растрелли, когда вскрывали полы в одном из служебных помещений в центральной части здания. Предположительно, гипсовая голова могла попасть туда, когда переоборудовали Александровский дворец в 1949 году для военного ведомства.

Находку почистили и даже обнаружили на ней остатки позолоты XVIII века. По пластике, габаритам, материалу исполнения и в первую очередь по сохранившимся фрагментам золочения стало понятно, что скульптура создана во времена Растрелли.

«В процессе работы над атлантами на фасаде Екатерининского дворца, параллельно шли работы по реставрации Александровского дворца. И там случайно нашли оригинальную голову атланта растреллевских времен (Растрелли), о чем говорит маленький кусочек позолоты на нем. Поскольку позолочены они были очень недолгое время и это было именно по проекту Растрелли», — отметила реставратор, глава компании «ПИК» и лауреатка премии «Женщины меняют Петербург» Анастасия Пикалова.

Мастера компании «ПИК», которые занимались обновлением фасада Екатерининского дворца, по своей инициативе сделали «близнеца» атланта: сняли форму с найденной головы и с торса, затем отлили копию скульптуры в гипсе. Теперь эта мастер-модель станет эталоном для следующих реставраций атлантов, которые «держат небо» на фасаде Екатерининского дворца.