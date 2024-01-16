Копию атланта с фасада Екатерининского дворца передали «Царскому Селу»

Скульптуру, с которой сделана копия, по чистой случайности нашли в Александровском дворце. С найденной фигуры сняли мастер-модель, которую будут использовать в дальнейшем при реставрации фасадов Екатерининского дворца.
Реставраторы передали в дар музею-заповеднику «Царское Село» точную копию атланта с фасада Екатерининского дворца. И к этому событию привела неожиданная и случайная находка.
В 2020 году проходила реставрация в Александровском дворце. Специалисты обнаружили голову атланта времен Растрелли, когда вскрывали полы в одном из служебных помещений в центральной части здания. Предположительно, гипсовая голова могла попасть туда, когда переоборудовали Александровский дворец в 1949 году для военного ведомства.
Находку почистили и даже обнаружили на ней остатки позолоты XVIII века. По пластике, габаритам, материалу исполнения и в первую очередь по сохранившимся фрагментам золочения стало понятно, что скульптура создана во времена Растрелли.
«В процессе работы над атлантами на фасаде Екатерининского дворца, параллельно шли работы по реставрации Александровского дворца. И там случайно нашли оригинальную голову атланта растреллевских времен (Растрелли), о чем говорит маленький кусочек позолоты на нем. Поскольку позолочены они были очень недолгое время и это было именно по проекту Растрелли», — отметила реставратор, глава компании «ПИК» и лауреатка премии «Женщины меняют Петербург» Анастасия Пикалова.
Мастера компании «ПИК», которые занимались обновлением фасада Екатерининского дворца, по своей инициативе сделали «близнеца» атланта: сняли форму с найденной головы и с торса, затем отлили копию скульптуры в гипсе. Теперь эта мастер-модель станет эталоном для следующих реставраций атлантов, которые «держат небо» на фасаде Екатерининского дворца.
До этого момента музей «Царское Село» долгое время искал наиболее сохранившиеся модели для реставрации атлантов. Как раз в 2020 году на фасаде Екатерининского дворца реставрировали сильно пострадавшие во время Великой Отечественной войны фигуры атлантов. Всего Екатерининский дворец украшают 52 гипсовые скульптуры, им больше 260 лет.
«Атланты — выразительное, эффектное, знаковое, но очень уязвимое украшение фасада. Они сильно выступают за его плоскость, поэтому больше всего страдают от петербургского климата, дождей и наледи. В связи с этим реставрировать поврежденные скульптуры приходится практически постоянно, и точная модель для последующей реставрации всех атлантов для нас представляет большую ценность, — отметила заместитель директора ГМЗ «Царское Село» по реставрации Наталья Кудрявцева.
Подлинная голова атланта теперь хранится в фондах музея. А мастер-модель весом около 300 кг установили в цокольном этаже Камероновой галереи, где проходят временные выставки.
«Атланты – один из элементов декоративного оформления фасадов Екатерининского дворца, созданного по проекту Франческо Растрелли. Елизавета Петровна приказала позолотить весь декор, но в таком виде он просуществовал недолго, поскольку позолота быстро изнашивалась в суровом климате. Уже при Екатерине II из-за недолговечности и чрезвычайной дороговизны восстановительных работ по золочению было принято решение весь декор окрасить и более не золотить. Во время Великой Отечественной войны фасады Екатерининского дворца сильно пострадали», — рассказали в пресс-службе «Царского Села».
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