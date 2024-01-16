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Реставрации

Копию атланта с фасада Екатерининского дворца передали «Царскому Селу»

Скульптуру, с которой сделана копия, по чистой случайности нашли в Александровском дворце. С найденной фигуры сняли мастер-модель, которую будут использовать в дальнейшем при реставрации фасадов Екатерининского дворца.

Пресс-служба "Царское село"
Пресс-служба "Царское село"

Реставраторы передали в дар музею-заповеднику «Царское Село» точную копию атланта с фасада Екатерининского дворца. И к этому событию привела неожиданная и случайная находка.

В 2020 году проходила реставрация в Александровском дворце. Специалисты обнаружили голову атланта времен Растрелли, когда вскрывали полы в одном из служебных помещений в центральной части здания. Предположительно, гипсовая голова могла попасть туда, когда переоборудовали Александровский дворец в 1949 году для военного ведомства.

Находку почистили и даже обнаружили на ней остатки позолоты XVIII века. По пластике, габаритам, материалу исполнения и в первую очередь по сохранившимся фрагментам золочения стало понятно, что скульптура создана во времена Растрелли.

«В процессе работы над атлантами на фасаде Екатерининского дворца, параллельно шли работы по реставрации Александровского дворца. И там случайно нашли оригинальную голову атланта растреллевских времен (Растрелли), о чем говорит маленький кусочек позолоты на нем. Поскольку позолочены они были очень недолгое время и это было именно по проекту Растрелли», — отметила реставратор, глава компании «ПИК» и лауреатка премии «Женщины меняют Петербург» Анастасия Пикалова.

Мастера компании «ПИК», которые занимались обновлением фасада Екатерининского дворца, по своей инициативе сделали «близнеца» атланта: сняли форму с найденной головы и с торса, затем отлили копию скульптуры в гипсе. Теперь эта мастер-модель станет эталоном для следующих реставраций атлантов, которые «держат небо» на фасаде Екатерининского дворца.

Пресс-служба "Царское село"
Пресс-служба "Царское село"

До этого момента музей «Царское Село» долгое время искал наиболее сохранившиеся модели для реставрации атлантов. Как раз в 2020 году на фасаде Екатерининского дворца реставрировали сильно пострадавшие во время Великой Отечественной войны фигуры атлантов. Всего Екатерининский дворец украшают 52 гипсовые скульптуры, им больше 260 лет.

«Атланты — выразительное, эффектное, знаковое, но очень уязвимое украшение фасада. Они сильно выступают за его плоскость, поэтому больше всего страдают от петербургского климата, дождей и наледи. В связи с этим реставрировать поврежденные скульптуры приходится практически постоянно, и точная модель для последующей реставрации всех атлантов для нас представляет большую ценность, — отметила заместитель директора ГМЗ «Царское Село» по реставрации Наталья Кудрявцева.

Подлинная голова атланта теперь хранится в фондах музея. А мастер-модель весом около 300 кг установили в цокольном этаже Камероновой галереи, где проходят временные выставки.

«Атланты – один из элементов декоративного оформления фасадов Екатерининского дворца, созданного по проекту Франческо Растрелли. Елизавета Петровна приказала позолотить весь декор, но в таком виде он просуществовал недолго, поскольку позолота быстро изнашивалась в суровом климате. Уже при Екатерине II из-за недолговечности и чрезвычайной дороговизны восстановительных работ по золочению было принято решение весь декор окрасить и более не золотить. Во время Великой Отечественной войны фасады Екатерининского дворца сильно пострадали», — рассказали в пресс-службе «Царского Села».

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