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Реставрации

На Невском проспекте проведут капитальный ремонт зданий

На эти цели из городского бюджета дополнительно выделили 2,5 млрд рублей. Ремонт приурочат к 80-летия возвращения проспекту его исторического названия.

Pavel L Photo and Video / Shutterstock.com

До 2027 года планируют отремонтировать 72 фасада и 62 крыши. Работы начнутся с той части, которую принято называть «Старо-невским проспектом». За первый год будут обновлены 40 фасадов и 30 кровель. Городские власти подчеркивают, что большая часть фасадов требует кропотливого изучения исторических материалов. Поэтому работы будут вести в тесном взаимодействии с КГИОП и Комитетом по градостроительству и архитектуре.

«Сегодня исполняется ровно 80 лет с тех пор, как нашему главному проспекту вернули историческое название. В этом году планируем начать здесь капитальный ремонт фасадов и крыш. На реализацию программы «Невский проспект» выделили Фонду капитального ремонта дополнительно 2,5 миллиарда рублей», — отметил губернатор Александр Беглов.

В начале января в Смольном рассказали какие памятники отреставрируют в 2024. Так, до конца года должны провести ремонт части ограды Сада памяти жертв расстрела 1905 года (Сада 9-го Января) на проспекте Стачек, 20, в Кировском районе.

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