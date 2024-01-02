В Смольном рассказали какие памятники отреставрируют в 2024

Также в порядок планируют привести ограда церкви Благовещения Пресвятой Богородицы со стороны 8-й и 7-й линий В. О., Малого проспекта Васильевского острова. На место вернутся отреставрированная ограда с воротами дворца Юсуповых на Садовой улице, 50-а. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по государственному контролю.

Новую жизнь уже дают фасадам, крыше и фундаментам церкви Знамения в Пушкине. В 2024 году рабочие должны будут завершить строительство, а в 2025 — приступить к реставрации интерьеров. Еще власти города планируют завершить все реставрационные работы на колокольне Николо-Богоявленского Морского собора на Крюковом канале к 7 января 2024 года. А в сентября должны снять строительные леса с Московских триумфальных ворот.

В новом году четыре парные скульптуры путти вернут на отреставрированный дом Поливанова на Пушкинской улице, 6. Еще одна скульптурная группа вновь украсит отреставрированный особняк Урусова, расположенный на Литейном проспекте, 17-19.

В конце прошлого года в Петербурге заговорили о сносе 389 исторических зданий: градозащитники переживают еще за 7000 построек. В нашем материале рассказываем что происходит.

Также советуем прочесть наш текст о главных реставрациях и реконструкциях в Петербурге и окрестностях в 2023 году.