Открытие Верхнего сада и Китайского дворца: музей «Петергоф» рассказал о планах на 2024 год

Посетители музея-заповедника вновь смогут посетить после масштабной реставрации два знаковых объекта. Также учреждение культуры хочет возродить проведение музыкальных событий.
«В 2024 году из реставрационных событий очень важным для нас будет окончание реставрации Верхнего сада. У нас полностью откроется Китайский дворец после почти 15 лет реставрации - проведены сложнейшие работы и научные изыскания, очень много сил было потрачено. Наконец-то летом мы заканчиваем реставрацию уникального памятника XVIII века», — рассказал ТАСС генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков. Таким образом, в Ораниенбауме снова будет полностью доступен единственный в России памятник архитектуры в стиле рококо.
В планах музея-заповедника на 2024 год - дальнейшее возрождение музыкальных событий в Петергофе. «У нас состоялся фестиваль духовой музыки совместно с московским Музеем музыки, мы были одной из главных площадок этого фестиваля. У нас прошло несколько балетных вечеров, и мы будем развивать это направление и дальше. В Нижнем парке будут проходить балеты под открытым небом», — поделился планами Ковриков
Вчера в Смольном рассказали о том, какие памятники отреставрируют в 2024.
Также советуем прочесть наш текст о главных реставрациях и реконструкциях в Петербурге и окрестностях в 2023 году.
Комментарии (0)