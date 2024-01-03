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Реставрации

Открытие Верхнего сада и Китайского дворца: музей «Петергоф» рассказал о планах на 2024 год

Посетители музея-заповедника вновь смогут посетить после масштабной реставрации два знаковых объекта. Также учреждение культуры хочет возродить проведение музыкальных событий.

zayatsphoto / Shutterstock.com

«В 2024 году из реставрационных событий очень важным для нас будет окончание реставрации Верхнего сада. У нас полностью откроется Китайский дворец после почти 15 лет реставрации - проведены сложнейшие работы и научные изыскания, очень много сил было потрачено. Наконец-то летом мы заканчиваем реставрацию уникального памятника XVIII века», — рассказал ТАСС генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков. Таким образом, в Ораниенбауме снова будет полностью доступен единственный в России памятник архитектуры в стиле рококо.

В планах музея-заповедника на 2024 год - дальнейшее возрождение музыкальных событий в Петергофе. «У нас состоялся фестиваль духовой музыки совместно с московским Музеем музыки, мы были одной из главных площадок этого фестиваля. У нас прошло несколько балетных вечеров, и мы будем развивать это направление и дальше. В Нижнем парке будут проходить балеты под открытым небом», — поделился планами Ковриков

Вчера в Смольном рассказали о том, какие памятники отреставрируют в 2024.

Также советуем прочесть наш текст о главных реставрациях и реконструкциях в Петербурге и окрестностях в 2023 году.

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