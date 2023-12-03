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Реставрации

Фасадам Дирекции императорских театров и Министерству народного просвещения вернули художественную подсветку

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В этом году в зданиях закончились реставрационные работы. Специалисты вернули на прежние места 124 светильника и проложили 422 метра кабеля.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению

После завершенной реставрации лицевых фасадов световое оформление вернули памятникам федерального значения – зданию Министерства народного просвещения и Дирекции императорских театров. Подсветку с указанных объектов снимали из-за реставрации фасадов зданий, работы проводились в этом году. Теперь зданиям вернули исторический облик. Светом подчеркнуты фрагменты стен – колонны, карнизы.

Таким образом, восстановление фасадов двух памятников федерального значения в 2023 году стало завершением реставрационной работы над ансамблем улицы Зодчего России.

Вчера на дом Лишневского вернулся сбитый восемь лет назад Мефистофель. Горельеф вернулся на фасад, но работы еще не завершены и некоторые детали дорабатываются.

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