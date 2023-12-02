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Реставрации

На дом Лишневского вернулся сбитый восемь лет назад Мефистофель

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Горельеф вернулся на фасад, но работы еще не завершены и некоторые детали дорабатываются. Все работы должны быть завершены до 15 декабря.

Горельеф с Мефистофелем сбили вандалы в 2015 году. Осколки предмета искусства остались на хранении в музее городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Они были отсканированы на месте 3D-сканером, и из получившегося изображения собрана 3D-модель. Недостающие фрагменты были дорисованы на основании сохранившихся фотографий и архивных материалов, сообщает «Фонтанка».

Напомним, что в августе 2015 года вандалы сбили горельеф Мефистофеля. Ответственность взяли на себя «Казаки Санкт-Петербурга», которых возмутил «дьявол» напротив церкви Ксении Блаженной. Подробнее об этой истории мы рассказывали в нашем материале.

Недавно мы рассказывали, что в Петербурге закончили реставрацию Готического дома XIX века. Теперь там открылся открылся новый культурно-досуговый центр.

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