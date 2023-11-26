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Реставрации

В Петербурге закончили реставрацию Готического дома XIX века

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Теперь там открылся открылся новый культурно-досуговый центр. Таким образом, зданию, входящему в комплекс старинной усадьбы Новознаменка вернули его культурно-просветительское предназначение.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Готический дом в Красносельском районе был построен в первой половине XIX века. Изначально памятник архитектуры федерального значения использовался как библиотека, однако строение сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны. Теперь после реставрации в здании появились музыкальная гостиная, зал с мультимедийными инсталляциями «Исторические миниатюры», зал-трансформер, который можно использовать как арт-пространство, а также концертный и выставочный залы.

Кроме того, в новом культурно-досуговом центре общей площадью 843 м2 оборудованы танцевальный зал и творческие мастерские. На сегодняшний день на базе этого учреждения творчеством занимаются порядка 200 детей и взрослых, проживающих рядом.«Мы смогли сохранить историческое здание, сделать новое учреждение культуры очень необычным, креативным. Оно небольшое, но уютное», —. отметил Александр Беглов.

В начале месяца мы рассказывали, что реконструкцией Мытного двора в Петербурге займется новая компания. Группа компаний Formula City выкупила у ООО «Охта Групп» комплекс зданий и проектную документацию реконструкции территории на Евгеньевкой улице, 2.

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