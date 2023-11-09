Реконструкцией Мытного двора в Петербурге займется новая компания

Как пишет РБК Петербург со ссылкой на компанию, в сделку, помимо документации, включили земельный участок площадью 1,7 га (собственность города), и здания памятника регионального значения «Мытный двор» площадью 7,9 тысяч квадратных метров на земельном участке 0,8 га, который у города в аренде. По словам основателя Formula City Юрия Грудина, на участке появится жилье премиального сегмента.

«Это место действительно уникальное, знаковое. Градостроительная документация по проекту достаточно высокого качества, параметры застройки не изменятся. Высота в 4 этажа останется прежней. Мы сейчас смотрим, можно ли что-то изменить в продукте, привнести в проект наши стандарты качества по планировкам квартир. Надеемся, что с нашим опытом и компетенциями мы сделаем достойный проект для центра города», — рассказал Юрий Грудин.

Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что на территории Мытного двора собираются построить элитное жилье. На Градостроительном Совете Петербурга обсудили проект застройки Мытного двора на Евгеньевской улице, 2В. На участке площадью чуть больше 17 тысяч квадратных метров хотят построить невысокие жилые дома вплотную к историческим корпусам. По проекту от ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"» предусматривается также воссоздание здания Мытного двора.