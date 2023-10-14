На Старо-Петергофском проспекте восстановят дом №14

Капитальный ремонт проводится в рамках жилищной программы «Доступное жилье». «Городские очередники, получившие социальные выплаты на улучшение жилищных условий, могут приобрести квартиры в этом доме по программе «Социальная ипотека». Покупка может быть осуществлена по льготной цене и на условиях льготного займа», — сообщили в пресс-службе Смольного.

После проведения капитального ремонта свои жилищные условия смогут улучшить 168 петербургских семей. Там будут представлены несколько вариантов жилья: 88 однокомнатных квартир, 50 двухкомнатных, 9 трехкомнатных и 21 квартира-студия. В них предусмотрены просторные комнаты с видом на Обводный канал, а в парадных — широкие лестничные марши.

В рамках программы «Доступное жильё» у них есть возможность приобрести современные квартиры по льготной стоимости с беспроцентной рассрочкой сроком на 20 лет.

На прошлой неделе комитет по культуре показал, как проходит реставрация зданий Музыкального театра имени Шаляпина. Там ремонт планируют закончить в конце 2024 года.