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Реставрации

На Старо-Петергофском проспекте восстановят дом №14

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На сегодняшний день специалисты выполнили основные строительно-монтажные работы, завершили восстановление фасада и элементов декора. Сейчас они занимаются прокладкой инженерных сетей, отделкой квартир и общедомовых помещений.

Den Edryshov/shutterstock

Капитальный ремонт проводится в рамках жилищной программы «Доступное жилье». «Городские очередники, получившие социальные выплаты на улучшение жилищных условий, могут приобрести квартиры в этом доме по программе «Социальная ипотека». Покупка может быть осуществлена по льготной цене и на условиях льготного займа», — сообщили в пресс-службе Смольного.

После проведения капитального ремонта свои жилищные условия смогут улучшить 168 петербургских семей. Там будут представлены несколько вариантов жилья: 88 однокомнатных квартир, 50 двухкомнатных, 9 трехкомнатных и 21 квартира-студия. В них предусмотрены просторные комнаты с видом на Обводный канал, а в парадных — широкие лестничные марши.

В рамках программы «Доступное жильё» у них есть возможность приобрести современные квартиры по льготной стоимости с беспроцентной рассрочкой сроком на 20 лет.

На прошлой неделе комитет по культуре показал, как проходит реставрация зданий Музыкального театра имени Шаляпина. Там ремонт планируют закончить в конце 2024 года.

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