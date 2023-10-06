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Дом с павлином признали памятником регионального значения

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Особняк купца Павла Иванова на Пороховской улице, 18, в Красногвардейском районе получил важный архитектурный статус.

Фото: КГИОП

Сейчас в особняке разместилась Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района Петербурга. Дом известен тем, что в нем сохранились несколько каминов. Три находятся на втором этаже, самый знаменитый из них — «Павлин». Ещё два камина расположены на третьем этаже.

Здание построили в 1901 году в стиле модерн по проекту техника Михаила Софронова. Трёхэтажный купеческий дом своим видом напоминает терем. «Над шатровым завершением его крыши возвышается ажурный металлический гребень с инициалами «ПИ» и годом постройки», — сказано в пресс-службе КГИОП.

Весной доходный дом купца Трейберга на Невском проспекте получил статус регионального памятника.

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