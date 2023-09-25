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Реставрации

Жилищный комитет получит 8,5 млрд рублей на ремонт петербургских домов

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Такую сумму прописали в проекте закона о городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Сумма в 8,5 млрд рублей на 40% больше по сравнению с субсидиями в текущем году (6 млрд рублей) и в 2,8 раза больше суммы 2022 года (3 млрд рублей).

Shutterstock.com

На финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в Петербурге в 2024 году жилищный комитет в качестве субсидии получит 8,5 млрд рублей. Как пишет «Деловой Петербург», субсидии 2023 года направляют на замену лифтов.

По данным Фонда развития территорий на конец второго квартала 2023 года в Петербурге должны обновить более 2,4 тысяч единиц оборудования. Все лифты, выработавшие свой эксплуатационный срок, должны поменять до 2025 года.

Также деньги из казны в следующем году планируют потратить на ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов-объектов культурного наследия.

Напомним, в Смольном представили проект бюджета на ближайшие годы. В 2024-2026 годах ожидаемый объем доходов будет около 3 трлн 784 млрд рублей: в 2024 году —1 трлн 169 млрд рублей, в 2025 году — 1 трлн 259 млрд рублей, в 2026 году — 1 трлн 356 млрд рублей.

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