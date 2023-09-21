Расходы больше 4 млрд рублей за три года: в Смольном представили проект бюджета на ближайшие годы

Основной доход (более 90%) придется на налоговые платежи. В планах к 2026 году поступление в бюджет 1 трлн рублей будет обеспечиваться уже только за счет двух налогов: на доходы физических лиц и на прибыль организаций.

«Наиболее значимые расходы будут направлены на социальную поддержку горожан, создание комфортной городской среды и развитие инфраструктуры, создание стимулов для развития экономики, обеспечение безопасности», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Расходы сформируют на основе 18 государственных программ Петербурга. Программные расходы составят в 2024 году 1 трлн 193 млрд рублей или 92% расходов бюджета.

Наиболее значимые расходы направят на:

развитие транспортной системы — 284 млрд рублей или 22% расходов;

развитие образования — 280 млрд рублей или 22%;

развитие здравоохранения — 191 млрд рублей или 15%;

социальную поддержку граждан — 132 млрд рублей или 10%;

обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Петербурга — 83 млрд рублей или 6%.

Еще одной важной статьей расхода станет закупка подвижного состава общественного транспорта. На это в 2024 году собираются потратить 16,2 млрд рублей.

«На реализацию адресной инвестиционной программы за трехлетний период планируется направить 643 млрд рублей, из них 209 млрд рублей – в 2024 году. Основная задача – полностью ликвидировать в 2024 году накопленный дефицит социальных объектов и, начиная с 2025 года, выйти на плановое строительство. Также продолжится развитие петербургского транспортного узла», — добавили в Смольном.