Дачу Мюзера в Зеленогорске обязали законсервировать через суд

Дача Мюзера на Театральной улице, 9 в Зеленогорске возводили в XIX–XX веках. В 2012 году памятник архитектуры продали за 10 млн рублей ООО «СК Карат». Однако в начале 2023 года стало известно, что дачу выкупили двое предпринимателей-градозащитников: Ян Бобрышев и Степан Цепалкин.

Как пишет «Деловой Петербург» со слов Яна Бобрышева, комитет настаивал на том, чтобы над историческим зданием был возведен временный саркофаг для защиты сооружения. Но это представляется бессмысленным, потому что несущие конструкции здания все равно собираются разбирать и заменять новыми.

Предприниматели уже установили временные защитные конструкции над предметами декора, которые планируют сохранить. Особую ценность представляют изразцовые печи, которые не так уж часто встречаются в деревянных зданиях. По словам бизнесмена, на данный момент они получили исходную документацию, сейчас продолжается процесс согласований.

Напомним, в 2022 году собственник ООО «СК Карат» предоставил КГИОП документацию по проведению противоаварийных работ, фактически подразумевающая снос дачи Мюзера.

«Работы по демонтажу крыши, стен, оконных и дверных заполнений, деталей, каминов, разборке конструкций здания методом разрушения с использованием экскаватора, представленные в рабочей документации, не являются работами по сохранению объекта и являются недопустимыми», — отмечают в комитете.

В ведомстве добавили, что документы вернули инвестору с многочисленными замечаниями. В комитете разъяснили, что в основные противоаварийные работы входит усиление и разгрузка конструкций, а также установка временных креплений.