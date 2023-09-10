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Реставрации

В Петербурге отреставрируют доходный дом из сериала «Мастер и Маргарита»

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В здании на Старорусской улице находилась «Нехорошая квартире» которую можно увидеть в известном сериале по книге Михаила Булгакова. Там обновят цоколь здания, все штукатурные элементы, восстановят керамический и лепной декор.

Скриншот: Добрый Петербуржец/YouTube

Доходный дом купца и хлеботорговца Полежаева на Старорусской улице, 5/3, отреставрируют по программе «Наследие» КГИОП. «Разрешение на проведение работ выдано в мае 2023 года. Заказчиком работ выступает «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Кроме того, КГИОП выдано разрешение на выполнение комплексных научных исследований в рамках проведения работ по ремонту и реставрации крыши здания», – рассказали в ведомстве. Средства на работы будут выделены из бюджета Петербурга.

Проект предполагает ремонт цоколя здания, реставрацию штукатурной поверхности фасадов и штукатурного декора, реставрацию и восстановление в местах утрат керамической облицовки и лепного декора, также новую жизнь дадут скульптурам на лицевых фасадах.

Дом был построен в стиле модерн архитектором Иваном Яковлевым в начале прошлого века. Он был был примечателен искусным убранством: угловыми башенками и фигурами атлантов и кариатид, которые уже больше века поддерживают каменные балконы.

Недавно стало известно, что в саду Фонтанного дома после реставрации появится новое культурное пространство. В основе проекта — идея восстановить вид сада начала XX века.

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