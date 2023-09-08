В саду Фонтанного дома после реставрации появится новое культурное пространство

В конце августа Музей театрального и музыкального искусства начал поиски поставщика для разработки научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Сад» (в составе дворца Шереметевых). На портале госзакупок говорится, что на реставрацию собираются выделить до 4,6 млн рублей.

По словам заместителя директора по капитальному ремонту и реставрации Музея театрального и музыкального искусства Марии Степановой, все работы по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования сада Фонтанного дома должны завершить до конца 2027 года.

«Здесь проходят концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия. Музей театрального и музыкального искусства, в управлении которого находится сад, совместно с Музеем Анны Ахматовой и театром "На Литейном" организовали рабочую группу для разработки идеи единого культурного пространства. Совместными усилиями участниками рабочей группы была создана концепция сохранения и использования объекта культурного наследия "Сад", входящего в состав объекта "Дворец Шереметевых"», — рассказала Степанова для «Делового Петербурга».

В планах сохранить вид территории с учетом ее современного использования. В основе проекта — идея восстановить вид сада начала XX века. Кроме того, рассматривается идея музеефикации фонтана XVIII века, который расположен в центре сада Фонтанного дома. Также планируется отреставрировать помещения парадной анфилады второго этажа Шереметевского дворца. Работы профинансирует комитет по культуре Петербурга.