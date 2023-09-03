Несколько петербургских театров отремонтируют к началу сезона

В Театре комедии имени Акимова в ноябре завершатся работы по замене старых оконных блоков, выходящих во двор. Тогда же в здании Детского драматического театра «На Неве» планируется закончить монтаж систем видеонаблюдения и оповещения, пожарной и охранно-тревожной сигнализации, а также установить системы управления эвакуацией зрителей, контроля и управления доступом. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

«Театры Петербурга — одни из лучших в стране, это магнит для туристов и жителей города. К новому сезону они подготовили множество премьер. Помимо обновления репертуара, важно поддерживать на должном уровне состояние зданий, многие из которых являются памятниками культуры. Необходимо обновлять материально-техническую базу наших сценических площадок — ремонтировать и по необходимости закупать новое оборудование», — прокомментировал ремонтные работы Александр Беглов.

Ближе к концу года, в декабре, специалисты должны закончить ремонт фасада здания театра «Приют комедианта» со стороны Садовой улицы, а также реставрацию помещений Театра имени Ленсовета.

В кинотеатре «Аврора» проведут большой ремонт. При этом исторический облик здания на Невском проспекте планируют оставить без изменений. Но для улучшения комфорта в кинозале пришлось пожертвовать количеством кресел.