В октябре завершат реставрацию окон в петербургской Театральной библиотеке

«Работы закончат уже в октябре. Окна обновят во всех помещениях библиотеки, в том числе — в историческом зале «Русская драма», сохранившем свой аутентичный вид с конца XIX века. Несмотря на ремонт, учреждение работает в обычном режиме», — отметили в Комитете по культуре. Профильное ведомство опубликовало из здания бывшей Дирекции Императорских театров на улице Зодчего Росси, 2.

Чтобы сохранить изначальный вид окон, реставраторам предстоит воссоздать по архивным документам элементы запорных механизмов. Также в комитете по культуре напомнили, что здание, в котором с 1889 года располагается Театральная библиотека, является объектом культурного наследия народов РФ.

В Петербурге отреставрируют 22 общественные бани. Городская программа рассчитана на три года. В ходе капитального ремонта восстановят или заменят коммуникации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и вентиляции, приведут в порядок фасады.