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Реставрации

В Петербурге отреставрируют 22 общественные бани

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Городская программа рассчитана на три года. В ходе капитального ремонта восстановят или заменят коммуникации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и вентиляции, приведут в порядок фасады.

Скриншот: Залив ТВ - Телевидение Курортного района/YouTube

В число объектов, которых ждет реставрация, входит несколько дореволюционных бань. Первыми отреставрируют две из четырёх бань Колпинского района и паровую на улице Мосина в Сестрорецке. Она была построена 125 лет назад. Специалисты разрабатывают план её поэтапной реконструкции. Планируется провести ремонт без полного закрытия бани.

В ходе капитального ремонта восстановят или заменят коммуникации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и вентиляции, приведут в порядок фасады. Будут восстанавливаться в том числе здания дореволюционной постройки, признанные объектами культурного наследия. «Специфика бань — постоянное воздействие воды, пара, повышенных температур. Это ведет к более быстрому износу зданий. Назрела необходимость выполнить ремонт ряда комплексов», — сообщает пресс-служба Смольного.

В Петербурге перестроят исторический гребной клуб «Знамя» за 2,7 млрд рублей. В этом году ему исполнилось 134 года.

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