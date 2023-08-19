В Петербурге отреставрируют 22 общественные бани

В число объектов, которых ждет реставрация, входит несколько дореволюционных бань. Первыми отреставрируют две из четырёх бань Колпинского района и паровую на улице Мосина в Сестрорецке. Она была построена 125 лет назад. Специалисты разрабатывают план её поэтапной реконструкции. Планируется провести ремонт без полного закрытия бани.

В ходе капитального ремонта восстановят или заменят коммуникации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и вентиляции, приведут в порядок фасады. Будут восстанавливаться в том числе здания дореволюционной постройки, признанные объектами культурного наследия. «Специфика бань — постоянное воздействие воды, пара, повышенных температур. Это ведет к более быстрому износу зданий. Назрела необходимость выполнить ремонт ряда комплексов», — сообщает пресс-служба Смольного.

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