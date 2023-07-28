Как психотерапевт Наталья Бехтерева вместе с семьей восстанавливает фамильную усадьбу «Тихий берег», где жил прапрадед-психиатр Владимир Михайлович

Кто есть кто в семье Бехтеревых

Под девизом «познать человека комплексно» Владимир Бехтерев создал в 1907 году в Петербурге психоневрологический институт — первый в мире! Написал семь томов «Основ учения о функциях мозга» и занимался клиническими исследованиями, обучал действующих психиатров и издавал научные журналы. Современники говорили про него: «Анатомию мозга прекрасно знают только двое: Бог и Бехтерев».

«Разговор с живым человеческим мозгом» продолжила Наталья Петровна Бехтерева — легендарный нейрофизиолог и внучка Владимира Михайловича. Впервые в СССР она применила долгосрочное вживление электродов в мозг, а также открыла в так называемый «детектор ошибок». При поддержке Раисы Горбачевой открывает Институт мозга человека, который сейчас носит ее имя.

Сын Натальи Петровны, Святослав Всеволодович Медведев стал ученым-физиологом и в течение 27 лет руководил Институтом мозга человека РАН. Занимался налаживанием в стране позитронно-эмиссионной томографии — передового метода исследования мозга. Несколько лет назад получил от Далай-ламы XIV доступ в древнейшие буддийские монастыри и изучает там загадки медитации, в том числе посмертной. Прямо сейчас находится в Гималаях!

Наталья Святославна Бехтерева — продолжательница легендарной династии, психотерапевт, бизнес-коуч и эксперт по программам ментального здоровья. Сначала не собиралась идти по стопам семьи и изучать психику человека: успела поучиться в США и поработать в театре Нью-Йорка, вернуться в Петербург и пройти практику оперативной гинекологии. Уверена, что психотерапевту помимо медицинского образования нужно много насмотренности, гибкости и принятия — в течение жизни он собирает багаж наблюдений о человеческой природе.