Как психотерапевт Наталья Бехтерева вместе с семьей восстанавливает фамильную усадьбу «Тихий берег», где жил прапрадед-психиатр Владимир Михайлович

Наследница династии исследователей мозга Наталья Бехтерева возрождает усадьбу в поселке Смолячково: здесь ее прапрадед, всемирно известный психиатр Владимир Михайлович писал научные труды, купался в Финском заливе и беседовал с Репиным. Впервые пространство откроют для петербуржцев 29 июля. Специально для «Собака.ru» Наталья рассказала о том, как усадьба наполнится историями из прошлого, настоящего и будущего.
Кто есть кто в семье Бехтеревых
Под девизом «познать человека комплексно» Владимир Бехтерев создал в 1907 году в Петербурге психоневрологический институт — первый в мире! Написал семь томов «Основ учения о функциях мозга» и занимался клиническими исследованиями, обучал действующих психиатров и издавал научные журналы. Современники говорили про него: «Анатомию мозга прекрасно знают только двое: Бог и Бехтерев».
«Разговор с живым человеческим мозгом» продолжила Наталья Петровна Бехтерева — легендарный нейрофизиолог и внучка Владимира Михайловича. Впервые в СССР она применила долгосрочное вживление электродов в мозг, а также открыла в так называемый «детектор ошибок». При поддержке Раисы Горбачевой открывает Институт мозга человека, который сейчас носит ее имя.
Сын Натальи Петровны, Святослав Всеволодович Медведев стал ученым-физиологом и в течение 27 лет руководил Институтом мозга человека РАН. Занимался налаживанием в стране позитронно-эмиссионной томографии — передового метода исследования мозга. Несколько лет назад получил от Далай-ламы XIV доступ в древнейшие буддийские монастыри и изучает там загадки медитации, в том числе посмертной. Прямо сейчас находится в Гималаях!
Наталья Святославна Бехтерева — продолжательница легендарной династии, психотерапевт, бизнес-коуч и эксперт по программам ментального здоровья. Сначала не собиралась идти по стопам семьи и изучать психику человека: успела поучиться в США и поработать в театре Нью-Йорка, вернуться в Петербург и пройти практику оперативной гинекологии. Уверена, что психотерапевту помимо медицинского образования нужно много насмотренности, гибкости и принятия — в течение жизни он собирает багаж наблюдений о человеческой природе.
«Тихий берег» — что это за место? Как оно связано с династией Бехтеревых?
Здесь ученый и психиатр Владимир Михайлович Бехтерев проводил каждое лето и рождественские праздники. Его дочь писала: «Подъезжая на дрожках или на автомобиле к усадьбе, он даже привставал, чтобы как можно раньше увидеть знакомые очертания». Усадьба — с большой и маленькой дачами, баней, электростанцией, фотолабораторией — была любимым местом прапрадедушки. Он купался в Финском заливе под присмотром своих собак, писал научные труды, музыку и даже стихи — под псевдонимом «Тихобережский». Принимал гостей: художников Серова и Репина, писателя Андреева, министра иностранных дел Оболенского. Кто‑то говорит, что он привозил прямо сюда своих пациентов, нуждавшихся в восстановлении, кто‑то — что три раза в неделю ездил из любимого «Тихого берега» в Петербург, чтобы принимать больных.
Биография твоего прапрадеда хранит множество тайн. Одна из них: его преждевременная смерть в 1927 году связана с тем, что Бехтерев поставил Иосифу Сталину диагноз «паранойя» и нелицеприятно отозвался о его психическом состоянии.
В то, что Бехтерев обсуждал чьи‑либо диагнозы, мне верится слабо. В первую очередь он был врачом, для которого врачебная тайна — это святое. Многие моменты биографии Владимира Михайловича действительно остаются загадкой, в том числе и для нашей семьи. Я не претендую на уникальное знание. Он жил в переломное время, лечил людей не просто от физических болезней, а душевных: имел доступ к их мыслям и переживаниям.
Когда мы оказались в «Тихом береге», в наследство получили огромный ящик с фотографиями, книгами и бумагами, которые надо перебрать. Этим мы занимаемся сейчас. Сотрудничаем с экспертами по биографии Владимира Михайловича, например, в НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, собираемся съездить в Елабугу — место, где прапрадедушка родился. Там тоже есть его музей, с которым хочется обменяться информацией.
Усадьба, которую вы восстанавливаете, переживала свои взлеты и падения: были периоды, когда она находилась в полном запустении.
Да, запустение началось после Второй мировой войны. В какое‑то время маленькая дача, например, стала коммунальным домом. Недавно мне написала женщина: «Здесь я провела детство, мы снимали комнату на лето с 1970-го по 1974 год. Но узнала, что эта усадьба Бехтерева, только из публикации. Дом был старый, ветхий, и жили в нем две интеллигентные дамы. Нас, детей, поили чаем и разрешали собирать грибы, которые росли вокруг дома. Самые светлые воспоминания».
В 1990‑х, когда усадьба вернулась к семье, многое было сделано Андреем Петровичем, внуком Владимира Михайловича Бехтерева и родным братом моей бабушки, нейрофизиолога Натальи Петровны Бехтеревой. Он тогда мечтал открыть в усадьбе музей, но со временем дом снова пришел в упадок. Удивительным образом его мечту мы реализовываем сейчас.
Для нас «Тихий берег» — еще и история самой усадьбы. Этот дом живой, он хранит память. Иногда она ощущается физически. Когда я выхожу на берег Финского залива, иду к своей любимой сосне: уверена, что Владимир Михайлович и Андрей Петрович когда‑то тоже размышляли, глядя именно на эту сосну.
В домах-музеях посетителям интересны предметы из прошлого: например, вот на этой кушетке пациентов принимал Зигмунд Фрейд. Что осталось от Владимира Бехтерева?
Пишущая машинка, старинный телефон, кусочек кафеля, который подарили друзья с кафедры нервных и душевных болезней Первого меда — ее тоже организовал Бехтерев. Там проводился «царский» ремонт — то есть ремонт, которого не было со времен царя. Они сняли и передали нам плитку, которую выбирал прапрадедушка.
Увы, наша семья многое потеряла. Научными трудами, которые хранились в «Тихом береге», растапливали печи. Была найдена лишь одна страница. Внучка Владимира Михайловича Бехтерева и моя бабушка, основательница Института мозга человека Наталья Петровна Бехтерева после ареста родителей в 1937 году была отправлена в детдом, а их квартиру на Греческом проспекте разграбили. Уже взрослой она гуляла по барахолкам, собирала вещи из своего детства.
Портрет в кабинете Владимира Михайловича сделал «первый фотокорреспондент России» Карл Булла
Эти вещи, найденные бабушкой, тоже будут выставлены?
Да, в музее будут собраны вещи разных поколений нашей семьи. Я вообще все люблю тащить в дом: старые книги, светильники, подсвечники, чашки, тарелки. Теперь понимаю, как это нам пригодится. Но несмотря на то что в музее будут представлены экспонаты из прошлого, мы еще про настоящее и будущее. Для меня важно воссоздать дом семьи Бехтеревых, чтобы он залечил старые раны.
Ты называешь «Тихий берег» семейным музеем: не музеем Владимира Михайловича или Натальи Петровны Бехтеревых. Чьи еще истории здесь будут рассказаны?
Многих других родственников, не менее интересных личностей. Петр Владимирович Бехтерев (отец Натальи Петровны Бехтеревой, был расстрелян. — Прим. ред.) — изобретатель и инженер, получивший два патента на парашюты. Собираюсь изучить историю семьи моего дедушки, Всеволода Ивановича Медведева — его отец работал ветеринарным врачом Красной армии, лечил зверей в Московском цирке. А брат, как гласит предание, был профессиональным нищим! Хочется создать пространство историй, а не все истории можно потрогать. Как говорил мой папа: «Я коллекционирую не предметы, а воспоминания».
Ты говорила, что в юности не хотела идти по стопам родственников и заниматься психикой человека, но в итоге стала психотерапевтом. С возрождением дома так же — сначала такой идеи не было?
Я много где успела пожить, и привязываться к определенному месту мне было сложно, в какой‑то мере я этого боялась. Но именно «Тихий берег» стал для меня домом, в который всегда хочется возвращаться. Его ценность я ощутила во время пандемии: мы оказались здесь всей семьей, собирались вместе на завтрак, обед и ужин.
Месяц назад я пришла к супругу с сумасшедшей идеей: превратить усадьбу в музей Бехтеревых. И он сразу согласился! Мы протестировали идею на родственниках, получили их поддержку. Отец, нейрофизиолог Святослав Медведев, прямо сейчас находится в Гималаях, изучает мозг буддийских монахов во время медитации. И когда вернется, обязательно приедет в «Тихий берег» рассказать про исследование. Дети тоже активно участвуют: Антон уже придумал концепцию мерча.
С портретом прапрапрадедушки будет мерч?
У него масса интересных идей. Скоро увидите!
«Тихий берег» — дом, в котором вы продолжаете жить: как в нем будет разграничиваться личное и общественное?
С одной стороны, это позволяет достаточно большая территория — несколько гектаров. В перспективе мы хотим создать свое место для жизни, сейчас это малая дача, которую мы открыли для гостей. С другой стороны, часть личного там все‑таки должна быть: музей, как и дом, живет историями людей, их общением.
Ты завела телеграм-канал «Тихий Берег: заметки Натальи Бехтеревой»: в нем в том числе рассказываешь о восстановлении усадьбы. Оно продолжается?
Как в медицине, сначала мы оказали усадьбе первую помощь. Вова, мой супруг, сделал очень много, он отвечает за всю хозяйственную часть. То, что дом функционирует — его огромная заслуга. Все чинилось, красилось, меняли водопровод, трубы и пол, который проседал, сделали новую баню, облагородили территорию. Сейчас происходит замена венцов — это бревна, которые держат дом. В планах — восстановление фруктового сада, возможно — сфинкса на берегу залива и фотолаборатории. Мне всегда было интересно, как душа человека отражается на фотографии, хочется сделать проект на эту тему. Обо всем буду рассказывать в телеграм-канале: возрождение «Тихого берега» — это процесс.
На первом дне открытых дверей, который ты устраиваешь в «Тихом береге», будет звучать не лекция по психологии — вместо этого пройдет мастер-класс по созданию коллажей-автопортретов. Какие ивенты ждать в усадьбе?
Владимир Михайлович Бехтерев был уверен, что одной психологии для самопознания мало: есть философия, музыка, литература. И мои важные скачки в росте за последний год (да и последние лет десять!) были не от обучения, связанного с ментальным здоровьем. Что же их вызвало? Книги, спектакли, концерты, лекции по истории. В пространстве, которое мы создаем, будет возрождаться мультидисциплинарный взгляд на мир: хочется синтеза.
«Не надо бороться против чего‑то, нужно бороться за», — говорила моя бабушка. Наверное, «Тихий берег» для меня — это как раз действие «за». За глубину и качественные знания в эпоху инфоцыганства и бесконечных продуктов по личностному развитию. В перспективе хочется создать лекторий, но что самое главное — пространство для доверительного разговора между людьми. И не только про психологию.
Как часто вы будете открывать пространство для гостей?
Думаю, что до конца осени 2023 года — один раз в месяц. Проведем несколько зимних мероприятий, покажем заснеженный «Тихий берег» — это тоже очень красиво. Со следующего лета, наверное, двери будут открываться чаще — через выходные. В перспективе хочется, чтобы петербуржец, гуляющий по берегу Финского залива, мог в любой момент заглянуть в пространство: сходить в музей, заняться ментальным здоровьем, послушать лекции.
«Тихий берег» — это маст-си, даже если человек не знаком с историей Бехтеревых?
Я надеюсь, что в усадьбе каждый человек сможет ближе познакомиться с самим собой.
Текст: Екатерина Резникова
Фото: Анна Авилова
Визаж и волосы: Евгения Сомова
Свет: Данил Тарасов, Skypoint
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