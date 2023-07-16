Петербургские ученые вернули исторический вид барельефу Академии Художеств с помощью лазера

Реставраторы отмечают, что эффективность метода, но при этом необходимо убедиться в его влиянии на памятники в долгосрочной перспективе. «Методика успешно отработана на конкретном гипсовом барельефе. Теперь мы можем ее рекомендовать для восстановительных работ на различных архитектурных памятниках в Санкт-Петербурге и в других городах. И не только для очистки гипса, но и для других материалов. Наша научная группа готова выступить в качестве консультантов для реставраторов, которые захотят воспользоваться нашим подходом», — прокомментировал профессор кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Вадим Парфенов.

Удалить краску поздних периодов химической и механической расчисткой не представлялось возможным, в таком случае исторический слой получил бы повреждения. Лазер применить также не получалось, поскольку луч удаляет всю краску до гипсовой основы. Поэтому реставраторы выбрали решение, основанное на комбинации лазерной технологии и традиционных методов.

«Во время фасадных работ на здании шла простая закраска. Никто не старался сохранить историческую роспись. Красили фасады, а заодно и барельеф. В итоге получился «сэндвич» из многих слоев краски. Перед нами стояла задача вскрыть его и расчистить то, что было в XVIII веке», — рассказал Парфенов.

В бывшем здании Мастерового двора Придворного конюшенного ведомства отреставрировали двухсотлетнюю авторскую роспись Скотти.