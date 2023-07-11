В бывшем здании Мастерового двора Придворного конюшенного ведомства отреставрировали двухсотлетнюю авторскую роспись Скотти

Это одна из нескольких сохранившихся подлинных работ живописца эпохи русского классицизма и ампира Джованни Батиста Скотти. Он также расписывал интерьеры императорских дворцов и частных резиденций — Зимнего, Таврического, Елагина, Михайловского, Павловского, а также зданий Адмиралтейства и Главного штаба. Три недостающие композиции восстанавливали реставраторы по историческим фотографиям и сохранившемуся холсту.
Реставрацией росписи в объекте культурного наследия середины XVIII века, бывшем здании Мастерового двора Придворного конюшенного ведомства в Петербурге занимался девелопер коллекционной недвижимости VOS’HOD. В будущем в этом здании появится комплекс с эксклюзивными резиденциями Cheval Court.
Живописный плафон, падуга и фриз в помещении исторической Присутственной комнаты главного корпуса конторы Придворного конюшенного ведомства датируется 1822 годом. Росписи выполняли в технике клеевой живописи, характерной для монументальных декораций в Петербурге.
В центре плафона — круг с эмблемами 12 знаков Зодиака, далее по четырем сторонам размещены панно, каждое из которых соответствует временам года. Остальная роспись с разнообразными декоративными элементами на падуге и фризе — доспехи, трофеи, знамена, венки, конские головы и разнообразные геометрические и растительные орнаменты, выполнена по штукатурному основанию в клеевой технике с элементами бликовки золотом. Плафон и падугу отделяет от фриза лепной гипсовый карниз с элементами золочения.
До реставрации, которая началась осенью 2022 года, роспись и декоративные элементы были в неудовлетворительном состоянии. За время своего существования потолок сильно страдал от многочисленных протечек и частых ремонтных работ.
На основании лабораторных исследований, а также съемки в ультрафиолетовом и инфракрасном свете эксперты подтвердили подлинность одного из четырех панно Скотти и живописной композиции росписи.
В процессе реставрации с помощью исторических фотографий, а также одного из четырех сохранившихся холстов (миткаль), воссоздали три недостающие живописные композиции, в цвете и тоне, приближенном к авторскому. На отдельных живописных элементах и орнаментах заново сделали бликовку твореным золотом по технологии XIX века. Также отреставрировали штукатурное покрытие стен, расчистили и привели в порядок лепной декор карниза, воссоздали позолоту.
По завершению всех строительных и реставрационных работ комната с росписью Джованни Батиста Скотти станет частью закрытой инфраструктуры клубного дома Cheval Court.
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