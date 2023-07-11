В бывшем здании Мастерового двора Придворного конюшенного ведомства отреставрировали двухсотлетнюю авторскую роспись Скотти

Реставрацией росписи в объекте культурного наследия середины XVIII века, бывшем здании Мастерового двора Придворного конюшенного ведомства в Петербурге занимался девелопер коллекционной недвижимости VOS’HOD. В будущем в этом здании появится комплекс с эксклюзивными резиденциями Cheval Court.

Живописный плафон, падуга и фриз в помещении исторической Присутственной комнаты главного корпуса конторы Придворного конюшенного ведомства датируется 1822 годом. Росписи выполняли в технике клеевой живописи, характерной для монументальных декораций в Петербурге.

В центре плафона — круг с эмблемами 12 знаков Зодиака, далее по четырем сторонам размещены панно, каждое из которых соответствует временам года. Остальная роспись с разнообразными декоративными элементами на падуге и фризе — доспехи, трофеи, знамена, венки, конские головы и разнообразные геометрические и растительные орнаменты, выполнена по штукатурному основанию в клеевой технике с элементами бликовки золотом. Плафон и падугу отделяет от фриза лепной гипсовый карниз с элементами золочения.