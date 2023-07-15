18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

СПбГУ проведет капремонт за 2 миллиарда рублей

Поделиться:

Государственный университет завершает прием заявок на две крупные закупки — ремонт общежитий за 2 миллиарда рублей и реконструкцию инженерных сетей и помещений памятника «Здание Двенадцати коллегий» за 549,5 млн рублей.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

18-этажному зданию в форме трилистника на улице Кораблестроителей требуется комплексный капитальный ремонт фасада, кровли, инженерии и помещений трёх общежитий. На первом и втором этажах расположены административно-хозяйственные помещения. С третьего этажа начинаются жилые пятиместные блоки из двух комнат, рассчитанных на двух и трёх человек. На каждом этаже общежитий №2 и №3 расположено по девять блоков, в общежитии №1 — 10 блоков. Всего здания общежития рассчитаны на 2106 человек.

Проектом предусмотрен ремонт крылец и фасада, демонтаж и возведение новых перегородок для улучшения эксплуатационных свойств помещений. Также запланированы ремонт полов и внутренние отделочные работы, замена дверей и окон, ремонт систем отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, энергообеспечения и электроснабжения, связи, сигнализации.

Недавно выпускница Школы дизайна Высшей школы экономки представила проект того, как могут отреставрировать и благоустроить Конюшенное ведомство.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: