СПбГУ проведет капремонт за 2 миллиарда рублей

18-этажному зданию в форме трилистника на улице Кораблестроителей требуется комплексный капитальный ремонт фасада, кровли, инженерии и помещений трёх общежитий. На первом и втором этажах расположены административно-хозяйственные помещения. С третьего этажа начинаются жилые пятиместные блоки из двух комнат, рассчитанных на двух и трёх человек. На каждом этаже общежитий №2 и №3 расположено по девять блоков, в общежитии №1 — 10 блоков. Всего здания общежития рассчитаны на 2106 человек.

Проектом предусмотрен ремонт крылец и фасада, демонтаж и возведение новых перегородок для улучшения эксплуатационных свойств помещений. Также запланированы ремонт полов и внутренние отделочные работы, замена дверей и окон, ремонт систем отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, энергообеспечения и электроснабжения, связи, сигнализации.

Недавно выпускница Школы дизайна Высшей школы экономки представила проект того, как могут отреставрировать и благоустроить Конюшенное ведомство.