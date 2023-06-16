18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Из Сельдяного ряда Никольского рынка хотят сделать библиотеку

Поделиться:

Но перед этим сделают перепланировку, установят новые оконные заполнения. Также в проекте приспособления указано, что будут сохранять оригинальные металлические колонны, а также реставрировать покрытия лестничных клеток в технике терраццо.

КГИОП
КГИОП

КГИОП подготовил историко-культурную экспертизу на проект приспособления здания. Долгое время дом был заброшен. К моменту начала проектирования уже были утрачены лестничные ограждения и частично обвалились перекрытия.

Поэтому перекрытия частично заменят, во время ремонта установят новые оконные заполнения и сделают перепланировку. Также в проекте прописали, что будут сохранять оригинальные металлические колонны и реставрировать покрытия лестничных клеток в технике терраццо. Фасады, которые сейчас закрыты сеткой, приведут в порядок.

После реставрации в здании разместят СПб ГКУ «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих». Поэтому в проекте предусмотрены удобные входы для въезда инвалидных колясок и установят лифт для маломобильных групп населения. В остальном облик здания не изменится.

Сельдяной ряд построили в составе Никольского рынка в 1788 — 1789 годах. В нем располагалось около 17 лавок-секций, и у каждой было по два выхода: в переулок и во двор. В сельдяном ряду продавали свежую рыбу. В советское время в Сельдяных рядах находились помещения заводов «Металлпосуда» и «Металлист». После реконструкции и сноса Никольского рынка, Сельдяные ряды — одна из немногих сохранившихся подлинных частей комплекса.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: