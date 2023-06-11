Более полусотни волонтеров провели субботник на даче Фаберже в Петербурге

«Проект «Открытый город» уже не первый год занимается в том числе и волонтерскими акциями. Это желание наших участников, петербуржцев оказать помощь в сохранении объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии. Здесь мы не в первый раз — встречались здесь года три или четыре назад: проводили работы по расчистке и уборке мусора, сегодня мы продолжаем, здесь волонтеры занимаются уборкой растительности и мусора», — рассказал председатель петербургского городского отделения ВООПИиК.

Ранее в КГИОП пытались заставить собственника отремонтировать дачу Фаберже. Суд также обязал выполнить противоаварийные и реставрационные работы. Сам же владелец рассказывал, что дача Фаберже находилась в аварийном состоянии уже в 2017 году, когда её передавали с правом бессрочного пользования. В этом году агентство-собственник заключило договор на противоаварийные и консервационные работы. Объект будет переоценен и повторно выставлен на торги с целью поиска арендатора. Завершить вышеуказанные работы планируется до конца текущего года

В начале июня на даче Месмахера в Шуваловском парке начали проводить первоочередные противоаварийные работы. На памятнике регионального значения, расположенного в поселке Парголово, 13А, должны установить временную кровлю и конструкцию для усиления аварийных участков, оградить территорию на время работ.