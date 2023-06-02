На даче Месмахера в Шуваловском парке начали проводить первоочередные противоаварийные работы

В КГИОП в апреле 2023 года поступила отредактированная рабочая документация на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на даче Месмахера. В мае комитет уже выдал разрешение на производство работ.

«Предусматривается устройство временной кровли, ремонт участков кровли, ограничение несанкционированного доступа внутрь здания, устройство временных конструкций для усиления аварийных участков, восстановление работоспособности системы водостока», — сообщили в пресс-службе КГИОП.

Права собственности новому владельцу дачи Месмахера передали еще в декабре 2020 года. Первоочередные противоаварийные работы, согласно требованиям охранного обязательства, собственник должен был провести до конца июля 2022 года.

В марте 2023 года Арбитражный суд Свердловской области в полном объеме удовлетворил исковые требования КГИОП, а также обязал в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по консервации здания, в том числе комплекс первоочередных противоаварийных мероприятий. Если этого не произойдет в оговоренные сроки, то с собственника взыщут 100 000 рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 150 000 рублей ежемесячно до фактического исполнения.