Скульптуры крылатых гениев с Московских триумфальных ворот отправили на реставрацию

В комитете также отметили, что памятник федерального значения находится в условиях постоянных вибраций. А из-за интенсивного движения транспорта подвергается агрессивному воздействию окружающей среды, поэтому конструкции и декоративные элементы требуют реставрации.

В процессе реставрации специалиста нужно найти решить проблему, в том числе, сопряжения разных видов металлов, которое ускоряет электрохимическую коррозию. Колонны состоят из нескольких частей, и швы между ними особенно сильно разрушаются. Все металлические поверхности — чугун, сталь, медь — будут чистить, реставрировать и покрывать защитными отделочными слоями.

Работы проводят за счет городского бюджета по программе КГИОП. А завершить реставрацию должны в 2024 году.

Московские триумфальные ворота возводили в период с 1834 по 1838 год. Они стали ярким примером триумфального архитектурного сооружения в стиле классицизма первой половины XIX века. Это было последнее творение архитектора Василия Стасова, которое посвящено победам русского оружия. Последнюю реставрацию проводили к 300-летию Петербурга, тогда же восстановили позолоченные надписи на русском языке и латыни.

Напомним, в конце февраля началась реставрация Московских триумфальных ворот в Петербурге. Восстановление продлится два года, но строительные леса снимут уже в 2024 году. За это время специалисты очистят и защитят специальным покрытием все механические части ворот, а скульптуры демонтируют и отправят на реставрацию в мастерскую.