Началась реставрация Московских триумфальных ворот в Петербурге

Памятник федерального значения находится в одном из самых оживленных мест Московского проспекта. Ворота испытывают постоянные вибрации из-за интенсивного движения транспорта и подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Поэтому конструкции и декоративные элементы к настоящему времени требуют реставрации.

«Работы продлятся два года, мы рассчитываем снять леса в 2024 году. Скульптура и отдельные детали сооружения будут реставрироваться в условиях мастерской, остальные — по месту. В процессе этой реставрации предстоит решить, в том числе, выявленную при обследовании проблему сопряжения разных видов металлов, которое ускоряет электрохимическую коррозию», — сказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Колонны состоят из нескольких частей, и швы между ними особенно подвержены коррозии. Все металлические поверхности (чугун, сталь, медь) будут расчищать, реставрировать и защищать отделочными слоями.

А в мастерских будут реставрировать массивную скульптуру. Это 30 фигур крылатых гениев, губернские гербы и военные арматуры (скульптурные изображения оружия). Их создавали по эскизам Василия Стасова, а модели выполнял автор Борис Орловский. Также будут демонтировать и перевозить в мастерские бронзовые накладные буквы и знаки посвятительных надписей. Реставрировать остальные части колонны и кровли будут на месте. Завершающим этапом станет восстановление благоустройства.

Московские триумфальные ворота возводили в период с 1834 по 1838 год. Это — яркий пример триумфального архитектурного сооружения в стиле классицизма первой половины XIX века. Прототипом сооружения были пропилеи Афинского Акрополя, к которому Московские триумфальные ворота ближе по пропорциям, чем аналогичная композиция Бранденбургских ворот в Берлине.