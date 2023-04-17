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Реставрации

Оранжереи Таврического сада будут реконструировать. Этим займется «Газпром»

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Госстройнадзор Петербурга выдал фонду социальных инициатив «Газпрома» разрешение на первый этап восстановления комплекса зданий на Потемкинской ул., 2, литеры Д, Ж, И, и Кирочной, 50Д.

Shutterstock.com

Как пишет «Деловой Петербург», компания получила добро на для современного использования старых оранжерей Таврического сада. Работы будут проводить в двух корпусах, которые расположены между катком и офисным зданием, на площади около 700 квадратных метров. В компании пока не уточнили, подо что будут приспосабливать здания.

Ранее фонд социальных инициатив «Газпрома» получил от администрации Петербурга по концессионному соглашению руины построек 1970-х годов, которые возведены на месте неоднократно перестраивавшихся оранжерей конца XVIII века. Открыть общественное пространство собираются в 2025 году. В проекте предусматривается преобразование заброшенных исторических территорий в новое культурно-досуговое пространство.

Реализовать проект должны не позднее 1 июля 2025 года. Инвестор обязался создать на участке социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Отмечается, что не менее 60% площади должны занимать оранжереи и досуговые пространства. В проект планируется вложить 700 миллионов рублей инвестиций. Соглашение заключено на 49 лет.

Напомним, о планах на реконструкцию заброшенных оранжерей Таврического сада стало известно в марте 2019 года. В апреле проект представила Ginza Project. Согласно плану, на участке площадью почти 27 тысяч квадратных метров должен был появиться зимний сад, концертный зал, детская площадка, гастромаркет и киоски с едой, а также цветочный магазин.

Гастромаркет, лекторий и общественный огород: заброшенные оранжереи Таврического сада сделают пространством для отдыха

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