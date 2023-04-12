У дома Лишневского с барельефом Мефистофеля появился подрядчик

«Перед исполнителями работ стоит непростая задача — достичь детального сходства новой скульптуры с оригиналом. Копия будет выполнена из фибробетона. Исторический барельеф Мефистофеля, который специалисты бережно собрали из осколков, останется музейным экспонатом. Сейчас он хранится в Петербургском центре культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского», — сообщил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Договор с выигравшей компанией собираются заключить до 27 апреля. Работы по воссозданию головы Мефистофеля пройдут в несколько этапов. По сохранившимся фрагментам изготовят модель барельефа, затем — гипсовую форму. После этого детали отольют и разместят новую голову Мефистофеля на фасаде. Завершится восстановление огрунтовкой и окраской элемента.

Ремонтировать фасад также будут, в список работ войдут: ремонт штукатурки, дверных и оконных откосов, кирпичной кладки, цоколя, балконов, в том числе металлических ограждений, восстановление декоративных элементов и другие работы.

Напомним, в августе 2015 года неизвестный сбил горельеф Мефистофеля. Вандалы собрали обломки горельефа и увезли на «Газели», а полиция нашла их в мусорном баке. Уголовное дело было прекращено после того, как на счет КГИОП поступили деньги на реставрацию каменного демона.

Фрагменты сбитого горельефа с Мефистофелем выставили в центре Пиотровского. Обломки разрушенного в 2015 году барельефа с того времени хранились в качестве вещдока у полиции. В ноябре 2022 года сохранившиеся части выставляют в центре культурного наследия имени академика Пиотровского на Захарьевской улице.